Weimar. Vom Montag an und bis zum 2. Februar werden insgesamt 900 Sportler bei den Special Olympics Nationalen Spielen in Thüringen antreten. Kostenfreier Eintritt in Weimars Kletterhalle.

Pünktlich zum Start ins Trainingslager und als Vorbereitung für die am Montag in Oberhof beginnenden nationalen Spiele der Special Olympics, überreichte die Firma Thü-med GmbH Weimar, hier vertreten durch die Assistentin der Geschäftsleitung, Susann Lauer, an das Johannes-Landenberger-Förderzentrum passende Loop-Schals an alle Teilnehmenden und Betreuerinnen sowie Betreuer der Delegation Weimar. Bereits am Freitag machten sich die Athletinnen und Athleten aus Weimar auf in Richtung Schmiedefeld. Zur Übergabe vorab freute sich Reja Kirsten über die Sachspende sowie die Übernahme ihrer Startgebühr. Insgesamt nehmen neun junge Sportler des Johannes-Landenberger-Förderzentrums an den Wettkämpfen teil.