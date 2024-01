Tonndorf. In Tonndorf drohten am Samstagabend zwei Autos einen Abhang hinunterzustürzen.

Kurz bevor der Startschuss zum Fasching fiel, gab es am Samstagabend einen Einsatz für die Feuerwehr in Tonndorf. Zwei Fahrzeuge drohten einen Hang an der Bungalowsiedlung am Galgenberg hinabzustürzen. Der eigene Bergungsversuch nach einem Wendemanöver auf unbefestigtem Gelände schlug fehl. Am Ende mussten zwei festgefahrene Fahrzeuge geborgen werden, teilt Bürgermeister Tony Röser mit. Schließlich konnten mithilfe der Gemeindetechnik und der Feuerwehr die Fahrzeuge aber ohne nennenswerte Schäden geborgen werden und die Weiterfahrt antreten. Und auch die Primäre des TCC konnte in der geplanten Besetzung durchgeführt werden, teilt Tony Röser mit.