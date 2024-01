Legefeld. HWC und Kani sind beim Seniorenfasching am Sonntag in Legefeld am Start.

Auch in diesem Jahr findet im Weimarer Ortsteil Legefeld wieder der Seniorenfasching statt. Einmal mehr dazu eingeladen hat die verantwortliche Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (Weimarwerk). Los geht es am kommenden Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr, im Congress Hotel Weimar, in der Kastanienallee 1, dem bisherigen Ramada-Hotel. Eine Anmeldung sei für die Teilnahme aber unbedingt nötig, und zwar bis spätestens Freitag, 2. Februar, unter der Telefonnummer 03643/965007. Es gebe nur eine begrenzte Platzkapazität, sagt die Ortsteilbürgermeisterin.

red