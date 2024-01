Apolda. Dutzende nahmen am Sonntagnachmittag bei freiem Eintritt im GlockenStadtMuseum Abschied vom alten Gebäude. Das Museum bekommt ein Interimsquartier im Eiermannbau, die Sanierung der alten Substanz an der Bahnhofstraße dürfte Jahre dauern.

Wann diese Türen sich wieder für Besucher öffnen, steht in den Sternen: Dutzende Interessierte aus Apolda und Umgebung mit Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) an der Spitze nutzten am Sonntagnachmittag die Gelegenheit, sich vom „alten“ Glockenmuseum, das seit einigen Jahren GlockenStadtMuseum heißt, persönlich zu verabschieden. Ab sofort konzentriert sich das Team um Klemens Petukat, der im Mai vorigen Jahres die Museumsleitung von Rena Erfurth übernommen hatte, auf den Umzug ins Interims-Quartier auf zwei Etagen des Eiermannbaus (unsere Zeitung berichtete). „Ich halte für realistisch, dass wir mindestens vier Jahre dort bleiben“, so Petukat. Eisenbrand sieht das ähnlich: Im Entwurf für den neuen Haushalt, der dem Stadtrat Ende März zum Beschluss vorliegt, sind zunächst nur die Planungskosten für die Sanierung des alten Gebäudes eingeplant. Die Umsetzung startet damit frühestens 2025.