Weimar. In diesem Jahr wird die Weimarer Stiftung 20 Jahre. Ein Rückblick und Ausblick zum Stiftungsgeburtstag.

„2003 haben wir uns in der Küche getroffen. Zu Anfang waren wir in der Initiativgruppe 13 Leute“, blickt Doris Elfert auf die Zeit zurück, in der der Grundstein der Weimarer Bürgerstiftung gelegt wurde. „Wir haben die Satzung hoch und runter diskutiert.“ Zusammen mit Gründungsstiftern, Mitarbeiterinnen und Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) sitzt die Hauptinitiatorin der Weimarer Bürgerstiftung vergangene Woche im Saal des Rathauses. Dort, wo alles begann. „Im November 2003 hatten wir das Geld zusammen“, sagt sie. 2004 – und damit vor 20 Jahren – wurde die Bürgerstiftung gegründet. Und während der eigentliche Stiftungs-Geburtstag bereits am 24. Januar in kleiner Runde im Rathaus begangen wurde, wurde am Freitagabend das 20-Jährige im Rahmen einer Dankeschön-Veranstaltung für Stifterinnen und Stifter, Unterstützer und Wegbegleiter in der Notenbank Weimar gefeiert.