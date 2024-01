Liebstedt. Der Gemeinderat der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße tagt am Montagabend. Es ist die wichtigste Sitzung des Jahres.

Die erste Sitzung des Jahres ist gleich die wichtigste für den Gemeinderat Ilmtal-Weinstraße: Am Montag, 29. Januar, ab 18.30 Uhr liegt im Liebstedter Dorfgemeinschaftshaus der Haushalt für das laufende Jahr, die Arbeitsgrundlage mit allen Investitionen in die Ortschaften, zur Debatte und zum Beschluss vor. Ferner stehen Vergaben auf der Tagesordnung: Abriss des Garagenparks und Bau eines Parkplatzes in Pfiffelbach sowie Fundament- und Zimmerer-Arbeiten für die neue Überdachung der Niederroßlaer Musikmuschel.