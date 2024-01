Weimar. Die Bertuch-Berufsschule in Weimar öffnet ihre Türen für Interessierte und zeigt, wie mit Pisa-Schock, modernen Technologien und mit Demokratieverdrossenheit umgegangen wird.

Emsige Lehrer, die interessierten Eltern und Kindern die Klassenzimmer vorführen, der Kuchenstand zur Finanzierung des Abiballs und natürlich die zu drückende Schulbank: So klassisch, so bekannt. Doch dieser erste Eindruck täuscht, auch die Institution Schule muss mit der Zeit gehen. Einen Eindruck von diesen Veränderungen konnten Interessierte am vergangenen Samstag in der staatlichen berufsbildenden Schule Friedrich Justin Bertuch in Weimar, kurz Bertuch-Berufsschule, im Zuge eines Tages der offenen Tür bekommen.