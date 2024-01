Weimar. In Oberhof starten diesen Montag die Nationalen Winterspiele der Special Olympics. Mit dabei sind Athletinnen und Athleten aus Weimar.

In Oberhof werden diesen Montag die Special Olympics Nationale Winterspiele Thüringen 2024 eröffnet. Teilnehmen werden auch Athletinnen und Athleten aus Weimar, wie Sophie Nowak von der Landenberger-Schule, hier beim Training im Vorfeld der Special Olypmics in Thüringen zusammen mit ihrem Eiskunstlauf-Partner Justin Mähr in der Eishalle in Erfurt. Die Wettkämpfe im Eiskunstlauf stehen ab Mittwoch in Erfurt auf dem Programm. Sophie Nowak tritt im Level 2 an und wird daher ihren Finallauf am Mittwoch, ab circa 10 Uhr, haben. Zudem tritt sie im Paarlaufen an und wird dann nochmals ab etwa 11 Uhr einen Auftritt haben, heißt es.