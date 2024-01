Weimar. Veranstaltung auf dem Theaterplatz anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in Weimar.

„Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.“ Dieser mahnende Ausspruch des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer war zu lesen auf einem der zwölf auf dem Pflaster des Theaterplatzes in einer langen Reihe ausgelegten Plakate. Jeweils mit einem Gedenklicht und einer roten Rose versehen, sollte damit am Samstagnachmittag – im Anschluss an die Demonstration für Demokratie – der Opfer des Nazi-Rassismus und Antisemitismus gedacht werden, deren Leben vor acht Jahrzehnten gewaltsam ausgelöscht wurde.

„Dass dieses Gedenken im Jahr 2024 wieder eine derart brennende Aktualität bekommen hat, macht betroffen und wütend“, sagte Jakob Reinke vom Bürgerbündnis gegen Rechts. Es gelte weiterhin, sich gemeinsam mit allen Kräften, mit Kreativität und Herzblut gegen die Bedrohung der Demokratie zu wehren und die Menschenrechte zu verteidigen, teilt das Bündnis mit. Die vielen Aktionen im ganzen Land machten Mut und schenkten Zuversicht, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür weiterhin vorhanden und, so schätzt das Bündnis ein, vielfach neu erwacht ist.

