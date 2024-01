Weimar. Zum Ende des Wintersemesters wird zur Werkschau geladen. Neues Semester ab 19. Februar.

Was man sich in der Weimarer Mal- und Zeichenschule aneignen kann, bekamen Besucherinnen und Besucher am zurückliegenden Wochenende zu sehen. Die Einrichtung hatte zur Werkschau geladen und die besten Arbeiten ihrer Schülerinnen und Schüler ausgestellt. Hervorgehoben wurden Comic- und Mangazeichnungen, die Kinder und Jugendliche angefertigt haben, angeleitet von Franz Steinhorst.

Die Einrichtung nutzte die Schau außerdem, um auf das Programm des Frühjahrssemesters aufmerksam zu machen, das am 19. Februar beginnt. Gelehrt wird ein breites Spektrum für Kreative jeden Alters, von Malen und Zeichnen über Fotografie, Siebdruck, Radierung, Handlettering (Kalligrafie) bis Keramikkunst.