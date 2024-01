Weimar. Anna Windmüller steht mit ihrem Bühnenstück „Black Bird – 100.000 Herzschläge pro Tag“ wieder auf dem Programm des Deutschen Nationaltheaters Weimar.

Auf der Studiobühne des Deutschen Nationaltheaters Weimar wird am Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, die Vorstellung „Black Bird – 100.000 Herzschläge pro Tag“ von und mit Anna Windmüller zu sehen sein. Als Mitglied des DNT-Ensembles setzt sich die Schauspielerin mit einem bedeutenden gesellschaftlichen Tabu auseinander: dem Tod.

Durch eine einfühlsame und berührende Collage aus verschiedenen Texten vertiefe sich Windmüller in das Thema Sterblichkeit. Die Aufführung rege zum Nachdenken darüber an, wie das Bewusstsein über den Tod Mut und Angst vor dem Leben beeinflusse. Für die kommenden Vorstellungen, auch am 29. Februar und 29. März, sind noch Tickets verfügbar.

red