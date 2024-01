Blankenhain. Die Ehrenamtsagentur für Bad Berka, Blankenhain und die VG Kranichfeld zieht eine positive Bilanz ihrer Premieren-Veranstaltung mit fast zwei Dutzend Vereinen.

Die erste große Veranstaltung der Südkreis-Ehrenamtsagentur wird eine Fortsetzung bekommen: Katjana Hesse, seit dem vorigen Sommer als hauptamtliche Koordinatorin beschäftigt, verbuchte ihre Vereinsmesse mit „Speeddating“ am Samstag in Blankenhain als vollen Erfolg. Das Format werde definitiv eine zweite Runde erleben, kündigte sie an. Die Niedersynderstedterin, selbst ehrenamtlich als Ortsteilbürgermeisterin ihres Heimatortes sowie Notfall-Seelsorgerin im Einsatz, hatte an Konzept und Umsetzung ihrer Idee über Monate hinweg getüftelt und freute sich am Ende über die positiven Resonanzen, den gelungenen Austausch zwischen den vor Ort präsenten Vereinen und auch über Ideen für die weitere Arbeit.