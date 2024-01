Apolda. Besucher begeistert von Winterkonzert in der Lutherkirche Apolda mit renommierter Unterstützung durch Klaus Sticken am Piano.

Nicht weniger als minutenlanger Applaus war am Sonntagabend die wohl verdiente Belohnung für die Orchestermusiker am Ende des traditionellen Winterkonzertes in der Lutherkirche Apolda. Nach einem geheimnisvollen Start mit Edward Elgars Serenade für Streicher, einer fulminanten Aufführung von Sergej Prokofjews zweitem Klavierkonzert, ertönte zum Schluss Franz Schuberts „Unvollendete“. Vollendet war hingegen das Spiel von Klaus Sticken am Piano. Mit ihm musizierte die Akademische Orchestervereinigung der Friedrich-Schiller-Universität Jena unter Leitung vom Universitätsmusikdirektor Sebastian Krahnert. Das Publikum war hellauf begeistert.