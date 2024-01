Weimar. Die Zukunft für Diabetes-Orthesen könnte ihren Anfang in der Weimarer Unibibliothek finden

Eine Orthese für diabetische Füße, hergestellt mit einem 3D-Druckverfahren, präsentierte Niklas Hamann kürzlich in der Ausstellung „Moschver – Shelter for the Homeless“ im Foyer der Universitätsbibliothek. Der Vorteil einer solchen Orthese: Der Fuß des Patienten wird digital ausgemessen und kann dadurch passgenau im 3D-Drucker hergestellt werden kann. Die Orthese besteht aus drei Teilen, was einerseits das Anziehen erleichtert und andererseits den 3D-Druck ermöglicht. Schon bald werden die Orthesen an Patienten getestet. Die Ausstellung wie auch das Projekt um die Orthese sind noch bis zum 18. Februar in der Universitätsbibliothek Weimar zu sehen.