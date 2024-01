Weimar. Studierende der Bauhaus zeigen in der Winterwerkschau ihre Arbeiten des Semesters

Glasbläserei, Kurzfilme und Drehbuchentwürfe für eine Science-Fiction-Horror-Serie – die Studierenden der Bauhaus-Universität haben im Wintersemester an ganz unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Einen Einblick geben sie am Wochenende (2. bis 4. Februar) in der Winterwerkschau. Zum siebten Mal organisieren Studierende Ausstellungen, Lesungen, Filmvorführungen und weitere Veranstaltungsformate, um das Geschaffene der vergangenen Monate zu präsentieren. Den Startschuss gibt es am Freitag, 2. Februar, 17 Uhr, im Café des M18 (Marienstraße 18).

Rund 70 Projekte, vorwiegend aus der Fakultät Kunst und Gestaltung, werden gezeigt. Die Veranstaltungen verteilen sich auf mehr als 20 Orte auf dem Bauhaus-Campus. Die Winterwerkschau soll zeigen, wie vielfältig das Studium in Weimar sein kann. Zu sehen sind nicht nur fertiggestellte Arbeiten. Besucherinnen und Besucher erhalten auch Einblicke in Arbeitsprozesse.

In „A Cure for Loneliness“ wollen Studierende die Meinungen zu ihren Drehbuchentwürfen für eine Science-Fiction-Horror-Serie hören. Im Rahmen eines sogenannten Table Reads werden die Entwürfe zu acht Folgen vorgelesen und Anmerkungen dazu entgegengenommen. So soll die Serie im Sommersemester mit publikumserprobten Drehbüchern in Produktion gehen können.

Natürlich wird auch allerhand Handgemachtes präsentiert, seien es Objekte aus dem Bereich Produktdesign oder Entwurfsarbeiten aus Glas, wofür die Studierenden mit der Glasmanufaktur Harzkristall zusammenarbeiten.

Unabhängig von den Veranstaltungen sind die Universitätsgebäude am Freitag von 18 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Dort lohnt sich das Flanieren und Erkunden, etwa in der Marienstraße 1, Raum 301, wo von Studierenden programmierte Videospiele ausprobiert werden können. In der Marienstraße 7b, Raum 204, wird mit Schleimpilzen Kunst geschaffen.

Mappenberatung für Studieninteressierte

Wer an einem künstlerischen Studium an der Bauhaus-Uni interessiert ist, kann am Samstag eine Mappe mitbringen und sich dazu beraten lassen. Das ist möglich in den Bereichen Freie Kunst (12 bis 16 Uhr, Geschwister-Scholl-Straße 7, Raum 002), Gymnasiallehramt Kunst (10 bis 14 Uhr, Trierer Straße 12), Medienkunst und Mediengestaltung (10 bis 14 Uhr in deutscher und englischer Sprache, Marienstraße 7b, Raum 104), Visuelle Kommunikation (10 bis 16 Uhr, Marienstraße 1) und Produktdesign (12 bis 16 Uhr, Geschwister-Scholl-Straße 7, Raum 104).

Weitere Infos zum Programm unter uni-weimar.de