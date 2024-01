Apolda. Das CDU-geführte Landratsamt Weimarer Land und die CDU-Fraktion im Kreis machen sich für bargeldlose Leistungsbezüge für Asylbewerber stark.

In der Frage, ob Asylbewerber ihre Leistungen in Form von Bargeld oder in Form einer Bezahlkarte erhalten, hat sich das Landratsamt Weimarer Land klar positioniert. Im von Christiane Schmidt-Rose (CDU) geführten Haus werde die Einführung einer solchen Karte bereits geprüft. Kurz vor dem Bekenntnis aus der Kreisbehörde, hatte das Kreisbüro der Christdemokraten bereits angekündigt, für einen solchen Schritt im Kreistag werben zu wollen. Doch während der CDU-Antrag erst im nächsten Kreistag diskutiert wird, hatte die AfD bereits während der Haushaltsverhandlung Ende November 2023 eine ähnlich lautende Forderung gestellt. Die Alternative fühlt sich aus niederen Motiven zurückgesetzt – ein Vorwurf, der von CDU-Landes- und Kreispolitiker Thomas Gottweiss als lächerlich zurückgewiesen wird.