Tonndorf. Eine umgestürzte Fichte hat an der Straße Richtung München für akute Gefahr gesorgt.

Eine abgestorbene und vom starken Wind am Freitagabend gefällte Fichte bescherte der Tonndorfer Feuerwehr einen Einsatz auf der Straße nach München. Der Baum ragte so weit über die Fahrbahn, dass vor allem für Lastwagen oder Busse akute Gefahr bestand. Es handelt sich um eine Schulbus-Strecke. Kurz nach 17 Uhr rückten acht Kameraden inklusive Bürgermeister Tony Röser aus und zersägten den Stamm. „Leider kommen nicht alle privaten Waldbesitzer ihrer Verkehrssicherungspflicht nach“, so Röser. In diesem Fall werde der Feuerwehr-Einsatz dem Grundeigentümer in Rechnung gestellt.