Bad Berka. Barbara Zweigert stellt bis März ihre Werke aus.

„Die Macht der Farben“: Diesen Titel trägt die neue Ausstellung im Bad Berkaer Rathaus. Barbara Zweigert, die langjährige Organisatorin des Kunsthandwerker-Marktes in der Bad Berkaer Zentralklinik, stellt Werke aus, die in den letzten Jahren in den Techniken Acryl und Pouring entstanden sind. „Farben haben die Macht, unser Leben zu beeinflussen“, sagt sie. Die Vernissage ist für Mittwoch, 31. Januar, ab 15 Uhr, im Rathaus-Foyer geplant. Die Ausstellung soll bis zum 8. März zu sehen sein.

red