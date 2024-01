Apolda. Die Teilnehmer des Apoldaer Faschingsumzugs 2024 treffen sich diesmal nicht in der Herderstraße.

Wegen der kostenintensiven Pflicht zur Umzäunung zählt die Bahnhofstraße in Apolda nicht mehr zur Strecke vom großen Faschingsumzug am 10. Februar. Die Zugteilnehmer treffen sich vorab in der Friedrich-Engels- und Hugo-Michel-Straße, worüber die Anwohner jüngst informiert wurden. Entgegen aller Unkenrufe seien die Anmeldungszahlen wie im Vorjahr und ist vom Imbiss bis zur Musik alles organisiert, heißt es vom FRA.