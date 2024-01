Weimar. Weimarer Wohnzimmerkirche startet in der Notenbank in ihr zweites Jahr

Das Projekt „Wohnzimmerkirche“ von Weimars evangelischer Kirchengemeinde geht in sein zweites Jahr. An diesem Freitag, 2. Februar, lädt es zum ersten Mal 2024 ein. Dann öffnet sich hierfür um 20 Uhr die Notenbank an der Steubenstraße. Bei Bier, Brause, Brot und Musik geht es in diesem Gottesdienst-Format in Wohnzimmeratmosphäre um Gott und die Welt und diesmal ganz konkret ums Spielen. „Mit dem Thema ‚Spiel-Räume‘ begeben wir uns verspielt und sehr ernsthaft auf die Suche nach dem, was Raum braucht in unserem Leben und in unserer Welt“, sagt Pfarrerin Teresa Tenbergen, die das Format initiierte. „Wie immer wird es die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen und Gott in den großen Fragen des Lebens zu entdecken.“ Die Wohnzimmerkirche findet an sechs Abenden im Jahr an unterschiedlichen Orten in Weimar statt, nach dem 2. Februar am 12. April, 7. Juni, 16. August, 25. Oktober und 6. Dezember.