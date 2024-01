Weimar/Jena. Paul Klee hat die Moderne Kunst geprägt. Entscheidend dafür war seine Zeit in Thüringen

Paul Klee stammte aus der Schweiz. Seine moderne Kunstlehre entwickelte er am Bauhaus in Weimar. Diese begründete er vor 100 Jahren mit einem Vortrag in Jena. Er setzte anschließend seine revolutionären Überlegungen mit Studierenden in Weimar und Dessau um, gehörte am Bauhaus zu den maßgeblichen Lehrern der Kunstschmiede und erreichte als Maler und Grafiker mit seiner technischen, formalen, ikonografischen und inhaltlichen Vielfalt auch über seinen Tod hinaus bis in die Gegenwart eine internationale Nachwirkung. Paul Klee gehört inzwischen zu den Klassikern der Moderne.