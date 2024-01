Weimar. Forum Seebach startet mit Andacht in den Monat. Am Nachmittag erklingt Live-Musik.

Das Forum Seebach startet mit einem Gottesdienst in den Februar. Die Andacht hält am Donnerstag, 1. Februar, Pfarrer Sebastian Kircheis um 10.30 Uhr. Am Nachmittag ist klassische Musik zu hören. Um 16 Uhr spielen Studierende der Musikhochschule aus der Violinenklasse von Matthias Wollong. Bereits am Tag zuvor, am 31. Januar, musizieren Studierende, und zwar am Klavier. Um 16 Uhr erklingen Werke von Arno Bergmann und Robert Schumann. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.

red