Bad Sulza. Der Stadtrat von Bad Sulza beschäftigt sich mit der Innenstadtsanierung und der Entwicklung der Dorfregion zwischen Finne und Ilm-Saale-Platte.

Wie umgehen mit Schrottimmobilien? Die Verwaltung von Bad Sulza will in der kommenden Sitzung des Stadtrates ihre geplante Kooperation mit der LEG Thüringen bezüglich der Sanierung und Entwicklung der Innenstadt vorstellen (Zeitung berichete). Außerdem soll an diesem Donnerstag das Gremium über das Gemeindliche Entwicklungskonzept für die „Dorfregion zwischen Finne und Ilm-Saale-Platte“ abstimmen. Eine weitere Beschlussvorlage gibt es zur Änderung der Hauptsatzung, die um die Möglichkeit von Online-Bekanntmachungen seitens der Verwaltung ergänzt werden soll. Eine Bürgerfragestunde rundet den öffentlichen Teil der Sitzung ab.