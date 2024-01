Tannroda. Die Bürgerinitiativen zur Senkung der Kommunalabgaben Bad Berka und „Einheitsgemeinde Blankenhain“ haben ihre Kandidaten für die Wahlen im Mai gekürt.

Zwei Frauen schicken die Bürgerinitiativen (BI) zur Senkung der Kommunalabgaben und „Einheitsgemeinde Blankenhain“ ins Rennen um die Bürgermeister-Wahlen am 26. Mai im Südkreis des Weimarer Landes. In Bad Berka wird Anja Geyer den Amtsinhaber Michael Jahn (CDU) herausfordern, in Blankenhain tritt Anja Hauspurg gegen Bürgermeister Jens Kramer (CDU) an. Sie wurden am Samstag in der Mitgliederversammlung der Kommunalabgaben-BI im Tannrodaer Bürgerhaus bestätigt.