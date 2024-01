Weimar. Auf romantische Streicherquintetten am Vormittag folgt am Abend ein Dichterwettstreit mit einigen von Deutschlands besten Poetry Slammern.

Zwei Veranstaltungen erwarten das Publikum des DNT am 4. Februar. Am Sonntagvormittag spielt die Staatskapelle Weimar die Kammermusik-Matinée „Im Streicherrausch“ im Foyer des DNT. Um 11 Uhr stehen zwei Streichquintette der Romantik auf dem Programm. Mendelssohns überwiegend heiteres Streichquintett in B-Dur trifft im DNT auf Brahms’ verdichtetes G-Dur-Quintett.

Am Abend gehört die Bühne des Außenspielorts Redoute den Wortakrobaten: Gemeinsam mit dem Verein Thüringer Highslammer lädt das DNT um 19.30 Uhr zur Sonderveranstaltung „Best of Poetry Slam“ in die Redoute ein: Dort treten in einem Dichterwettstreit einige der besten Poetinnen und Poeten Deutschlands gegeneinander an. Lisa Pauline Wagner (Berlin), Ken Yamamoto (Berlin), Marsha Richarz (Leipzig) und Levin Simmet (Erfurt) wollen mit ihren selbstgeschriebenen Texten und ihrer Performance das Publikum von sich überzeugen. Wer am Ende des Abends gewinnt, entscheidet allein das Publikum. Poetry Slammer Friedrich Herrmann moderiert, als musikalischer Act tritt die Singer-Songwriterin Johanna Philipp aus Weimar auf. Für beide Veranstaltungen am Sonntag gibt es noch Karten.

red