Apolda. Traditionell findet im Rahmen des Apoldaer Zwiebelmarktes ein Frühstück in der Vereinsbrauerei Apolda statt. Die dort gesammelten Spenden wurden nun an die Apoldaer Tafel übergeben.

Traditionell findet im Rahmen des Apoldaer Zwiebelmarktes ein Frühstück in der Vereinsbrauerei Apolda statt. Die Teilnehmer werden dazu gebeten, einen Spendenbeitrag für die Apoldaer Tafel zu leisten. Am Dienstag war es nun wieder so weit und Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos, im Foto links) und Vereinsbrauerei-Geschäftsführer Carsten Schütz statteten der freiwilligen Einrichtung der Diakonie Apolda einen Besuch ab. Über insgesamt 1750 Euro freuten sich Hausleiterin Kerstin Thielemann (zweite von links) sowie Bereichsleiterin Kathleen Keitel. Geld, das dringend nötig ist: Zuletzt bilanzierte die Diakonie rund 950 Tafel-Kunden.