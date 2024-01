Weimar. Weimars Stadtverwaltung begründet neue Regelung für Straßenmusik – Gültigkeit vorerst auf ein Jahr begrenzt

„Wir haben es versäumt, die Anpassung parallel so zu begleiten, dass klar wird, warum wir das tun“, reagierte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am Dienstag auf die Kritik, die den neuen Regeln für Straßenmusiker in Weimar entgegenschlägt. Prinzipiell halte die Stadt aber an der Notwenigkeit fest, die Spielregeln zu verändern.