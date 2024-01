Weimar. Marvin Reinhart über einen gut gemeinten Einsatz der Weimarer Polizei und ein Ende mit Schreck-Effekt.

Es gibt so manches, was ich direkt nach dem Aufstehen nicht so recht beurteilen kann. Wie oft ich auf die Schlummer-Taste gedrückt habe. Was das Wetter draußen macht. Oder ob die Milch über Nacht ranzig geworden ist. All das braucht Zeit. Und nicht selten schmeckt die Wahrheit dann sauer und flockig wie der Neuschnee, der auf dem falsch gewählten Herbstmantel während des Sprints zum Auto schmilzt.