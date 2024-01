Weimar. Auf die aktuelle Gemeinschaftsausstellung folgt Kunst von Dennis Klostermann.

Eine letzte Chance, die aktuelle Karikaturenausstellung „Wendemanöver“ in der Galerie Unartig zu sehen, haben Besucherinnen und Besucher bis Freitag, 2. Februar. Um 19 Uhr schließt die Kunstschau mit einer Finissage, bei der die Künstler der Gemeinschaftsausstellung noch einmal vor Ort sein werden. Eine Woche später, am 9. Februar, zieht Karikaturist und Grafiker Dennis Klostermann mit seinen Bildern in die Windischenstraße 15 ein.

red