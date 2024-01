Weimar. Evangelische Kirchgemeinde erinnert mit Andacht samt Konzert an den US-amerikanischen Bürgerrechtler

Martin Luther King wäre am 15. Januar 95 Jahre alt geworden. Den Bürgerrechtler würdigte die Evangelische Kirchengemeinde in Weimar mit einem Gedenkgottesdienst in der Jakobskirche, bei dem der Gospelchor Magdala unter der Leitung von Diana Röser sang.