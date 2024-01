Apolda. Schüler der Regelschule „Werner Seelenbinder“ haben am Dienstagabend im Bahnhof in Apolda ihr Auschwitz-Projekt vorgestellt.

Schüler der Regelschule „Werner Seelenbinder“ haben am Dienstagabend im Bahnhof in Apolda in einem würdigen Rahmen ihr Projekt „Gegen das Vergessen“ vorgestellt. Der Besuch des ehemaligen KZs, Gedenkort und Museums Auschwitz-Birkenau in Form einer Projektfahrt im September des Vorjahres war für die WSS eine Neuerung. An der Vorbereitung beteiligt waren etwa der Autor Udo Wohlfeld, aber auch Dieter Riel, der ein ähnliches Projekt bereits am Gymnasium Bergschule viele Jahre betreute. Vor Vertretern aus Politik und Zivilgesellschaft hielten die Schüler nun eine Präsentation mit Bildern und ihren Erfahrungsberichten – dazu gab es musikalische Begleitung.