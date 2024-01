Weimar. Drei Musiker aus Minsk spielen am Sonntagabend ein Konzert.

Unter dem Motto „Musik aus Belarus: Berühmt, vergessen, verloren“ findet am Sonntag, 4. Februar, 18 Uhr, ein Sonderkonzert in der Notenbank Weimar statt. Die drei Musizierenden, Elena Metelskaya am Klavier, Yakov Geller an der Flöte und Alex Fralou am Fagott, sind allesamt gebürtig aus Minsk und leben in Weimar und Warschau. Sie präsentieren laut Ankündigung Perlen der belarussischen Musik und kommentieren den historischen Hintergrund. „Dieser Abend verspricht neben wunderbarer Musik auch einen Einblick in ein immer noch weitgehend unbekanntes Land mit einer faszinierenden Geschichte“, heißt es von Veranstalterseite. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

red