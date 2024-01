Apolda. Über die Aktivitäten im Apoldaer Gymnasium Bergschule informieren kann man sich am Samstag ab 9 Uhr.

Wer sich über das Lernen und Aktivitäten im Gymnasium Bergschule in Apolda informieren möchte, sollte den Tag der offenen Tür nutzen. Am Samstag, dem 3. Februar, findet dieser von 9 bis 12 Uhr statt. Es werden Unterrichtsangebote erläutert, Arbeitsgemeinschaften vorgestellt und kulturelle Darbietungen geboten. Zudem wird ein Café öffnen, besteht die Möglichkeit, mit Schülern und Lehrern ins Gespräch zu kommen. Auch lässt sich in alten Jahrgangsbüchern stöbern.