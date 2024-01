Weimar. Auch in Weimar und im Weimarer Land sind am Mittwoch nach Polizeieingaben alle Zufahrten zur Autobahn blockiert.

Landwirte blockierten am Mittwochmorgen Autobahnzufahrten in ganz Thüringen. Auch Weimar und der Landkreis – wie hier an der Autobahnauffahrt Nohra, wo vier Traktoren die Zufahrt versperrten – stellten keine Ausnahme dar. Laut Angaben der Polizei, waren ab etwa 8 Uhr und bis zum Nachmittag alle Auffahrten im Landkreis betroffen, wobei das Auffahren auf die A4 zeitweise möglich gewesen sei. Die Ausfahrten waren aus Sicherheitsgründen stets frei. Auf der B 7 sorgten die Blockaden am Morgen für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.