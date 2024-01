Weimar. Agentur sieht beste Job-Chancen bei guter Qualifizierung und will Augenmerk stärker auf Vermittlung geflüchteter Menschen legen

Im Schnitt von Mittelthüringen bewegt sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land. Das geht aus der Statistik hervor, die die Agentur für Arbeit für den Januar vorgelegt hat. „In Mittelthüringen zeigte sich der Arbeitsmarkt widerstandsfähig. Regionale Arbeitgeber meldeten ungebrochen freie Stellen. Besonders die Nachfrage nach gut qualifizierten Arbeitskräften ist weiter hoch“, informierte Irena Michel, die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte. Trotz des saisonal üblichen Anstiegs der Arbeitslosigkeit gelinge es, Menschen über Qualifizierung in Arbeit zu bringen. In den kommenden Wochen wolle die Agentur „verstärkt daran arbeiten, die Jobchancen der geflüchteten Menschen zu verbessern“.

Arbeitslosigkeit im Kreis bleibt weiterhin stabil niedrig

In Weimar waren im Januar 2146 Menschen arbeitslos gemeldet, also 216 mehr als im Dezember und 174 Menschen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,5 Prozent und nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozentpunkte zu. Im Weimarer Land liegen die Zahlen ähnlich: Es gab im Januar 2056 Arbeitslose, 205 mehr als im Dezember 2023, aber 66 Betroffene weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,7 Prozent (Vormonat 4,2 Prozent).

Im vergangenen Monat meldeten sich in Weimar 573 Menschen arbeitslos. Davon kamen 274 Betroffene direkt aus einer Anstellung. Im Kreis waren es 546 neue Arbeitslose, von denen 290 vorher einen Job hatten. 336 Menschen in Weimar und 351 im Weimarer Land konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Davon nahmen 116 in Weimar und 111 im Weimarer Land eine Arbeit auf.

In der Region sind aktuell 570 Stellen unbesetzt

Die Zahl der neu gemeldeten freien Stellen ging in Weimar um 37 auf zuletzt 77 zurück. Im Weimarer Land wurden 69 neue freie Stellen gemeldet, was einem minimalen Plus von fünf Jobs entspricht. Die meisten der 267 freien Stellen in Weimar gibt es nach Angaben der Agentur in den Bereichen freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gastgewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen sowie im verarbeitenden Gewerbe.

Im Weimarer Land sind 303 Stellen unbesetzt. Hier suchen Unternehmen vor allem Mitarbeitende in den Branchen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen, wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Gastgewerbe.

