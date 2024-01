Weimar. Bildungs- und Sportausschuss tagt letztmals in dieser Legislaturperiode

Der Antrag der Linke-Fraktion im Stadtrat zum Thema Schulen ist am Donnerstag, 1. Februar, Thema im Bildungs- und Sportausschuss. Er zielt unter anderem darauf, die Gemeinschaftsschule in West eventuell baulich aufzustocken, um dem steigenden Platzbedarf Rechnung zu tragen. Weitere Themen ab 17 Uhr in der Cafeteria der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße sind der Haushalt, die Sporthalle auf dem Pestalozzi-Campus sowie der aktuelle Sachstand zur Sportanlage Falkenburg.

red