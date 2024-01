Weimar. HWC bietet Karten für Party-Freitag über Montag-Catering an

Der Weimarer Handwerker-Carneval geht mit der Zeit. Nein, der HWC sagt nicht beim Abschied leise servus. Er bleibt und greift den Zeitgeist auf. Die Karten für den Party-Freitag am 9. Februar in der Weimarhalle sind ab sofort auch online buchbar. Dank der Zusammenarbeit mit dem Gastronomen des Abends können Tickets für „Sitzung meets Party“ nun auf der Website der Firma Montag-Catering erworben werden. Noch ist ein kleiner Vorrat zu haben. Neben Auszügen aus dem aktuellen HWC-Programm sind dann auch die Ballermann-Stars „Samu“ und „Volle Paule“ live zu erleben. Die Party steigt ab 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Wer seine Karnevalskarten weiterhin analog und persönlich erstehen möchte, ist wie gehabt bei Nähmaschinen-Hopf am Eisfeld richtig.