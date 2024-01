Apolda. In der Apoldaer Pestalozzischule geht eine Ära zu Ende. An der Spitze wird ein Doppelwechsel vollzogen

Mindestens im Fall des stellvertretenden Schulleiters Ralf König endet in der Regelschule „Pesta“ in Apolda nun eine Ära. Immerhin 36 Jahre lang war er dort tätig. Auf rund 13 Jahre in dieser Schule brachte es André Bunge, der Schulleiter.