Weimar. In Weimar gäbe es viel mehr Gedenktafeln, würde die Stadt jede Idee genehmigen. Überzeugt war die Kulturdirektion von diesem Vorstoß.

Der Anteil der Gedenktafeln für Frauen in Weimar ist noch immer klein. Bald wächst die Liste um ein Exemplar für Leiva Petersen. Der Verlegerin soll an einem Haus in der Freiherr-von-Stein-Allee gedacht werden. Den Vorstoß begrüßt die Kulturdirektion der Stadt sehr, sagt Kulturdirektorin Julia Miehe. Die Stadt genehmigt die Gedenktafel, überlässt die Finanzierung aber dem Antragssteller, in diesem Fall der Hauseigentümer.