Apolda. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat mit Regionalleiterin Diana Walther ein Ohr für die Sorgen der hiesigen Unternehmer im Weimarer Land.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) stärkt sein regionales Engagement im Kreis mit der Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle in Apolda. Die Leitung übernimmt die erfahrene Unternehmerin Diana Walther. Bis die Einrichtung des neuen Büros in der Marktpassage abgeschlossen ist und am 7. März die feierliche Einweihung erfolgt, vergeht zwar noch etwas Zeit, doch schon jetzt haben Unternehmer die Gelegenheit, das vielversprechende Angebot kennenzulernen.