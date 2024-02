Bad Sulza. Ehrenamtliche Helfer können sich den 9. März im Kalender markieren, denn an diesem Tag soll der große Putztag in der Kurstadt stattfinden.

Der Ortschaftsrat von Bad Sulza hat sich festgelegt. Ehrenamtliche Helfer können sich den 9. März im Kalender markieren, denn an diesem Tag soll der große Putztag in der Kurstadt stattfinden. Start ist dabei traditionell um 9 Uhr am Weintor neben dem Gradierwerk. Die Ortschaft beschafft Müllsäcke, Handgreifer, Desinfektionsmittel und einige Sätze Handschuhe – eigenes Equipment darf mitgebracht werden. Vor Ort werden die Teilnehmer in Teams aufgeteilt und die jeweiligen Pläne beziehungsweise Routen bestimmt, auf denen idealerweise immer zwei Teilnehmer unterwegs sind. Gegen Mittag ist die Aktion zu Ende. Als Dankeschön gibt es einen Verpflegungsgutschein für Verpflegung und Getränke für den Imbiss an der Saline. Die Abholung der Müllsäcke übernimmt der Bauhof.