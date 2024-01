Weimar. Anmeldungen sind ab dem 1. Februar online möglich

Allein in Weimar öffnen 16 Unternehmen am diesjährigen Tag der Berufe ihre Türen, um jungen Leuten einen Einblick in die Einrichtungen zu geben und so vielleicht den Berufsnachwuchs von morgen auf sich aufmerksam zu machen. Vorgestellt werden am 14. März dabei in der Stadt bei 39 Terminen rund 30 Berufsbilder.

Im Weimarer Land beteiligen sich den Angaben der Organisatoren zufolge 14 Unternehmen, die für Neugierige 57 Termine bereithalten, bei denen Berufe vorgestellt werden. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme überall zwingend. Die Online-Seite dafür ist ab Donnerstag, 1. Februar, freigeschaltet. Anmeldeschluss ist der 10. März.

Der Tag der Berufe wendet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse, erinnerte die Agentur für Arbeit. Auf der Online-Seite können Interessierte gezielt nach bestimmten Ausbildungsberufen oder Firmen suchen, die Auswahl der Angebote aber auch räumlich auf einen Landkreis oder auf eine kreisfreie Stadt begrenzen. Für Unentschlossene besteht die Möglichkeit, eigene Interessen anzugeben und dann die entsprechenden Vorschläge zu erhalten. In Mittelthüringen nehmen knapp 180 Unternehmen am Tag der Berufe teil.

Anmeldung unter https://ba.tagderberufe.de/

red