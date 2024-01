Berlstedt. Mehr Plätze im Speiseraum sind das letzte größere Problem, das Schulleitung und Schulträger in den nächsten Monaten noch lösen müssen.

Das Lyonel-Feininger-Gymnasium hat sich im neuen Haus gut eingelebt: „Zu 70 bis 80 Prozent sind wir mit der Gestaltung nach unseren Vorstellungen fertig“, sagte am Mittwochnachmittag zum ersten Tag der offenen Tür am Standort Berlstedt Kerstin Preller, die immer dann die Hausleitung innehat, wenn Rektorin Birgit Licht im „Stammhaus“ in Mellingen arbeitet. Sie ist eine von nur vier Fachkräften aus dem Pädagogen-Team, die fest in Berlstedt stationiert sind, alle anderen pendeln zwischen beiden Häusern.