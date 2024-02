Bad Berka. Am Freitag von 11.30 bis 14 Uhr stehen die Türen des Begegnungszentrums der evangelischen Gemeinde für alle Interessierten offen.

Auch an diesem Freitag wird wieder leckerer Mittagessen-Duft durch das Begegnungszentrum der evangelischen Kirchengemeinde direkt neben dem Gotteshaus St. Marien in Bad Berka wehen: „Kommt, es ist alles bereitet“ geht in seine nächste Runde. Die Aktion, bis einschließlich 1. März finanziell unterstützt von der Diakonie im Rahmen des Programms „#Wärmewinter“, bietet jeden Freitag ab 11.30 Uhr eine warme Gratis-Mahlzeit für alle, die Zeit und Lust haben – im Kern vor allem für Menschen gedacht, die sich in der dunklen Jahreszeit noch einsamer fühlen als sonst. Die Mahlzeit, ein Kaffee dazu und die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen, sind für jedermann offen und kostenfrei, wobei die Möglichkeit zu einer freiwilligen Spende besteht.

mg