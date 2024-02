Apolda. Der politische Aschermittwoch der CDU Weimarer Land in Apolda wird ein Großereignis. Die Kartennachfrage ist sehr stark.

Der Ansturm auf die Karten zum politischen Aschermittwoch in Apolda 2024 habe in den vergangenen Tagen extreme Ausmaße angenommen. Das teilt die CDU-Kreisgeschäftsstelle mit. Viele wollten am Abend des 14. Februar, 18 Uhr, mit dem CDU-Bundesvorsitzenden und Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz, teilnehmen. 1000 Eintrittskarten (Restkarten-Telefon 03644/558735; keine Abendkasse) seien bereits verkauft. Erwartet wird eine Rekordkulisse. Den Aschermittwoch veranstaltet die CDU-Kreisverband unter Vorsitz von Christiane Schmidt-Rose. Zu Hering und Bier werden als Redner erwartet: CDU-Landeschef Mario Voigt, Friedrich Merz und der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss.