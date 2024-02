Apolda. Klares Votum: Stadt und Stadtrat sind sich einig, dass der Neubau eines Kindergartens als Ersatz für den „Ernst Thälmann“ am besten ist.

Es gibt Themen, bei denen grundsätzlich Einigkeit herrscht. Etwas für Familien mit Kindern zu tun beispielsweise, das steht in der Lokalpolitik hoch im Kurs. Konkret wird das nun in Apolda. In den Neubau eines Kindergartens sollen nämlich rund 5,2 Millionen Euro (Gesamtkosten) investiert werden. So möchten es die Stadträte nach einhelliger Ansicht und über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Mit dem Neubau könnte im Laufe des nächsten Jahres begonnen werden.