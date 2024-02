Weimar. Das Blumenhaus Welzel in Weimar blickt auf eine 30-jährige Geschichte zurück.

Hendrike Welzel kommt mit einem Fotoalbum hinter der Kasse hervor: „Das war 1993“, sagt sie und zeigt auf ein Bild. Üppige Tisch-Dekoration ist darauf zu erkennen, das Foto von der Zeit schon blass. Entstanden ist es am Tag des Besuchs des japanischen Kaiserpaars in Weimar. Im Weißen Schwan benötigten sie damals nicht nur Gestecke, sondern auch zwei kleine Birken am Eingang, erinnert sich Hendrikes Vater Bernd Welzel. Offenbar hatte sich das Paar in einem Birkenhain kennengelernt. „Ich bin dann herumgefahren und habe die Birken gesucht.“