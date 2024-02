Weimar. Fahrpersonal und Verwaltung sind am Freitag von Verdi zum ganztägigen Streik aufgerufen worden

Auf massive Einschränkungen beim öffentlichen Busverkehr in Weimar und im Kreis Weimarer Land müssen sich die Menschen in der Region am Freitag einstellen. Fahrpersonal sowie Mitarbeitende in den Verwaltungen beteiligen sich den ganzen 2. Februar über an dem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Weimars Stadtwirtschaft hat zumindest einen Notfallfahrplan angekündigt. Pendler sollten wissen, dass beispielsweise in Erfurt mit einem Totalausfall von Bussen und Straßenbahnen gerechnet wird.