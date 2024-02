Weimar. Unternehmen trägt unabhängig vom Fremdverschulden die Kosten für Betroffene in der Dürrenbacher Hütte

Nach dem Ausbruch der Kakerlaken-Plage in der Dürrenbacher Hütte hat das Unternehmen, von dem diese ausgegangen war, sämtliche Kosten für den notwendigen Kammerjäger übernommen. Das teilte Bürgermeister Ralf Kirsten (Weimarwerk) mit und verwies darauf, dass das nicht alltäglich sei. Die Tiere waren bis in die Wohnhäuser vorgedrungen. Auslöser der Plage war eine verunreinigte Lieferung an den Recyclingbetrieb in der Dürrenbacher Hütte.