Weimar. Studierende der Musikhochschule lassen das Wintersemester mit den Tagen der Kammermusik ausklingen.

Zehn Tage lang Kammermusik, das ist aktuell an wechselnden Orten in Weimar zu hören. Studierende der Musikhochschule Franz Liszt spielen die Konzerte zum Ausklang des Wintersemesters, und zwar bereits seit 1. Februar. Am 2. Februar geht es 19.30 Uhr weiter mit „Tastenstreich mit Flöte“ im Saal am Palais inklusive Franz Schuberts Klaviertrio Nr. 2 in Es-Dur, einer Sonate für Flöte und Klavier von Jindrich Feld und dem späten Klarinettenquintett in h-Moll von Johannes Brahms.

Am 3. Februar erklingt ebenda um 19.30 Uhr Mozarts Streichquartett KV 421 in d-Moll, Mendelssohns feuriges Klaviertrio Nr. 1 in d-Moll und Brahms‘ Klavierquartett Nr. 3 c-Moll op. 60.

Im Fürstenhaus geht es am Sonntag, 4. Februar, weiter, und zwar um 19.30 Uhr. Das Programm bewegt sich von Stücken Pergolesis aus dem frühen 18. Jahrhundert, bearbeitet für zwei Oboen und Englischhorn, bis zu den zeitgenössischen „Songs after Poems by Pablo Neruda“ für Kontrabass und Oboe von Andrea Clearfield. Ganz klassisch ist aber auch das zweite der „Rasumowsky-Streichquartette“ Ludwig van Beethovens zu hören.

Nach einer Pause am 5. Februar folgen am Tag darauf gleich zwei Konzerte, und zwar um 16 Uhr im Forum Seebach und um 19.30 Uhr im Fürstenhaus. Ebenda spielen die Studierenden am 7. Februar um 16 Uhr, am 8. Februar um 15 Uhr in der Notenbank.

Am 9. Februar stehen zwei Konzerte an, einmal um 16 Uhr im Forum Seebach und einmal um 19.30 Uhr im Fürstenhaus. Am 10. Februar, 19.30 Uhr, sind die Tage der Kammermusik zurück im Saal am Palais, und am 11. Februar zum Abschluss im Fürstenhaus um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist stets frei.

